Missili russi contro un centro commerciale in Ucraina | il

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Missili russi su un centro commerciale con oltre mille civili a Kremenchuk. Le immagini dell'edificio in… - eziomauro : Due missili russi colpiscono un centro commerciale a Kremenchuk, Zelensky: 'Dentro mille persone' - DantiNicola : A 6 anni è stata estratta dalla macerie di un palazzo colpito da missili russi. A #Kyiv all'alba dopo 123 giorni un… - RisatoNicola : RT @RisatoNicola: Oggi #Roma è stata colpita da diversi missili russi che per fortuna non hanno provocato vittime (erano temuti insieme con… - AleGrigo1992 : RT @putino: Anche oggi i depositi di rifornimenti e munizioni russi nei territori occupati a est stanno bruciando dopo attacchi notturni de… -

- Il bombardamento a Kremenchuck, città situata sulle rive del fiume Dnipro, un obiettivo senza alcun valore strategico. Dal G7 immediata la condanna internazionale. Oggi riunione del Consiglio di ...Le immagini arrivano da Kremenchuk. L'attacco missilistico deiha letteralmente distrutto uno dei pochi centri commerciali ancora attivi della città, e lo ha fatto quando questo era particolarmente affollato. Almeno 10 le persone uccise e 40 quelle rimaste ...Mondo sotto choc per la strage di civili in un centro commerciale pieno di gente a Kremenchuk, nell’Ucraina centrale, sulle rive del fiume Dnipro. C’erano più di mille persone che stavano facendo acqu ...Bombe russe nella città ucraina di Kyiv. Una bambina di 7 anni è stata salvata dopo che un missile è arrivato sulla sua casa a Kyiv. La madre è in pericolo di vita. I soccorritori hanno lavorato per o ...