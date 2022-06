Milano, truffa dello specchietto: due persone arrestate dalla Polizia (Di martedì 28 giugno 2022) Gli agenti hanno assistito all’arcinota tecnica volta a spillare denaro ai danni di un 20enne che ha consegnato ai malviventi 200 euro. I truffatori sono stati arrestati e al malcapitato è stato restituito il denaro Leggi su 7giorni.info (Di martedì 28 giugno 2022) Gli agenti hanno assistito all’arcinota tecnica volta a spillare denaro ai danni di un 20enne che ha consegnato ai malviventi 200 euro. Itori sono stati arrestati e al malcapitato è stato restituito il denaro

Pubblicità

LIDAMUGNAI : RT @chilhavistorai3: Presi grazie alla telecamera: 'Attenti a truffa dello specchietto'. Fingevano un danno per esigere un risarcimento. La… - chilhavistorai3 : Presi grazie alla telecamera: 'Attenti a truffa dello specchietto'. Fingevano un danno per esigere un risarcimento.… - Artlandis : Una truffa da memorizzare. Gli specialisti della truffa dello specchietto: ecco come operano due pregiudicati pres… - Ema_n_u_e_l_e : RT @marcogregorett1: Milano d stress. Vai alla stazione per prendere i treno e ti rapinano. Poi sali in macchina e ti fanno la truffa degli… - abboapk : Gli specialisti della truffa dello specchietto: ecco come operano due pregiudicati presi a Milano -