Milan, no al prestito per due esterni: addio solo a titolo definitivo (Di martedì 28 giugno 2022) Il Milan è pronto a lasciar partire sul mercato Alexis Saelemaekers e Ante Rebic. Per i due, secondo Tuttosport, il club rossonero non... Leggi su calciomercato (Di martedì 28 giugno 2022) Ilè pronto a lasciar partire sul mercato Alexis Saelemaekers e Ante Rebic. Per i due, secondo Tuttosport, il club rossonero non...

Pubblicità

tvdellosport : ?? MERCATO #MILAN L’interesse del club #rossonero per Hakim #Ziyech è concreto. Il fantasista del #Chelsea pia… - DiMarzio : #Calciomercato | #Lecce in chiusura per il prestito di #Colombo dal #Milan - edo1899 : RT @86_longo: Il @Corriere conferma quanto scritto ieri nella soffiata di @cmdotcom: il #Milan è interessato a #Ziyech a determinate condiz… - LouGirardiReal : L’inter vende e fa operazioni solo in prestito = ricchi. Il Milan non vende e compra con SOLDI propri = problemi fi… - Rossoneroo7 : RT @86_longo: Il @Corriere conferma quanto scritto ieri nella soffiata di @cmdotcom: il #Milan è interessato a #Ziyech a determinate condiz… -