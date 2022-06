Mahmood | al via il Ghettolimpo Summer Tour

(Di martedì 28 giugno 2022)è in partenza con il: 15 concerti che lo porteranno a esibirsi nelle principali città e nei festival Dopo il successo dei concerti sold out della primavera, che lo hanno visto esibirsi nei più iconici live club europei e italiani,è ora in partenza con il: 15 concerti che lo porteranno a esibirsi nelle principali città e nei festival, in alcune delle più suggestive location in Italia. Reduce dalla sua seconda partecipazione all’Eurovision Song Contest e dal successo al 72° Festival di Sanremo, dove ha vinto con Brividi – il brano più ascoltato di sempre in un giorno su Spotify Italia con 3.384.192 stream in sole 24 ore dall’uscita e certificato quadruplo disco di ...

Pubblicità

Chiara_1897 : RT @_amanim_8: Ultimamente su questo social ci sono sempre polemiche. Una volta tocca ad Alessandra, poi a Damiano, poi ad Ultimo, Marco Me… - _amanim_8 : Ultimamente su questo social ci sono sempre polemiche. Una volta tocca ad Alessandra, poi a Damiano, poi ad Ultimo,… - EndCent : Parte da #Roma il 7 luglio il tour estivo di #Mahmood ?? #ghettolimpo #brividi #soldi - giovannizambito : Mahmood, al via con 15 concerti il Ghettolimpo Summer Tour - butera_daniele : Saggio di fine anno brividi. Mahmood e Blanco. -

Metro

... canzone del 2001 scritta insieme all'artista, e conin "Natural blues ", versione di Moby ... La prima edizione, trasmessa in diretta mondiale, dà ila una serie di concerti di beneficenza ...... Stephane Cardinale - Corbis/CorbisGetty Images). Leggi anche › Rihanna nei front row ...Angus Cloud allo show di Ami e da Tyga per lo show di Louis Vuitton e il gilet logo di. La ... Mahmood Ghettolimpo al via il tour estivo - MetroNews "We think engagement via long positions is the best way to influence a company ... However, this theory has been questioned by some sustainable investment experts. Rumi Mahmood, vice president of ESG ...Mahmood in partenza con il Ghettolimpo Summer Tour. 15 concerti in programma nelle principali città del Belpaese e nei Festival ...