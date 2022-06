LIVE Tuffi, Mondiali 2022 in DIRETTA: Sargent Larsen/Timbretti Gugiu in pieno controllo verso la finale (Di martedì 28 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI Mondiali DI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO, Tuffi E PALLANUOTO) 11.05: Che bella chiusura di eliminatoria per gli azzurri. 70.08 con il triplo e mezzo ritornato raggruppato. 257.00 come punteggio totale per un’Italia che comodamente accede alla finale. 11.03: Molto bene la coppia azzurra che è sempre al sesto posto. Una gara molto solida per gli azzurri. 11.02: Doppio e mezzo indietro carpiato con un avvitamento e mezzo per la coppia cinese, che prende 80.64 e si porta a 357.90. 11.01: Errore clamoroso anche per la coppia americana, che sprofonda in decima posizione, ben lontana dall’Italia. 10.59: La coppia britannica Lee/Williams si avvicina a quella ucraina, portandosi al secondo posto (310.44). 10.57: Solo ventisei punti per la ... Leggi su oasport (Di martedì 28 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEIDI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO,E PALLANUOTO) 11.05: Che bella chiusura di eliminatoria per gli azzurri. 70.08 con il triplo e mezzo ritornato raggruppato. 257.00 come punteggio totale per un’Italia che comodamente accede alla. 11.03: Molto bene la coppia azzurra che è sempre al sesto posto. Una gara molto solida per gli azzurri. 11.02: Doppio e mezzo indietro carpiato con un avvitamento e mezzo per la coppia cinese, che prende 80.64 e si porta a 357.90. 11.01: Errore clamoroso anche per la coppia americana, che sprofonda in decima posizione, ben lontana dall’Italia. 10.59: La coppia britannica Lee/Williams si avvicina a quella ucraina, portandosi al secondo posto (310.44). 10.57: Solo ventisei punti per la ...

