Letta si intesta una vittoria che non esiste. I numeri lo smentiscono: ecco i dati (Di martedì 28 giugno 2022) E va bene. Cercano dalle parti del Nazareno, di portare tutta l'acqua che c'è al proprio mulino. L'altra volta, al primo turno delle amministrative, il segretario Pd Enrico Letta esultò sul Pd primo partito, che era un po' come essere campioni di inverno. Un segnale, certo, ma la strada è ancora lunga. E nonostante i dem e giornali amici ieri tratteggiassero chissà quale valanga rossa, è arrivato uno schemino di Youtrend, facilmente consultabile sugli account social del magazine dell'Agenzia Quorum, per capire come stanno le cose. Perché i conti sulle amministrative si fanno sull'aggancio dei due turni. E se i demeriti del centrodestra stanno tutti lì ben visibili, tra liti, sintesi mancate sui candidati, non è che il centrosinistra abbia vinto Wimbledon in tre set. Anzi, tutto il contrario. Lo schema di Youtrend viene calcolato sui 142 comuni superiori ... Leggi su iltempo (Di martedì 28 giugno 2022) E va bene. Cercano dalle parti del Nazareno, di portare tutta l'acqua che c'è al proprio mulino. L'altra volta, al primo turno delle amministrative, il segretario Pd Enricoesultò sul Pd primo partito, che era un po' come essere campioni di inverno. Un segnale, certo, ma la strada è ancora lunga. E nonostante i dem e giornali amici ieri tratteggiassero chissà quale valanga rossa, è arrivato uno schemino di Youtrend, facilmente consultabile sugli account social del magazine dell'Agenzia Quorum, per capire come stanno le cose. Perché i conti sulle amministrative si fanno sull'aggancio dei due turni. E se i demeriti del centrodestra stanno tutti lì ben visibili, tra liti, sintesi mancate sui candi, non è che il centrosinistra abbia vinto Wimbledon in tre set. Anzi, tutto il contrario. Lo schema di Youtrend viene calcolato sui 142 comuni superiori ...

Pubblicità

Rosyfree74 : RT @papito1492: Le amministrative non sono sovrapponibili alle politiche nazionali. Il PD sembra ignorare questo principio base, e Letta in… - Ecatetriformis : RT @papito1492: Le amministrative non sono sovrapponibili alle politiche nazionali. Il PD sembra ignorare questo principio base, e Letta in… - BrunoDAgostino5 : @alfredodattorre Un solo vincitore Letta, poi anche i suoi alleati dove hanno vinto è giusto che festeggiano specie… - Socialmenteesc : RT @papito1492: Le amministrative non sono sovrapponibili alle politiche nazionali. Il PD sembra ignorare questo principio base, e Letta in… - Namast70961553 : RT @papito1492: Le amministrative non sono sovrapponibili alle politiche nazionali. Il PD sembra ignorare questo principio base, e Letta in… -