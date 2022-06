Lasciano figlia in auto e vanno a fare un picnic al parco: nei guai genitori (Di martedì 28 giugno 2022) Bologna. Lasciano la figlioletta di 3 anni in auto mentre loro si stendono sull’erba per un picnic. È successo a Bologna nel parcheggio di Villa Ghigi. La bambina, secondo quanto hanno detto i genitori ai militari, era stata lasciata in L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 28 giugno 2022) Bologna.la figlioletta di 3 anni inmentre loro si stendono sull’erba per un. È successo a Bologna nel parcheggio di Villa Ghigi. La bambina, secondo quanto hanno detto iai militari, era stata lasciata in L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Pubblicità

CatelliRossella : ??????Villa Ghigi, lasciano la figlia di 3 anni in auto per fare un pic-nic: denunciati - iltirreno : Dall'Italia - I carabinieri sono intervenuti ieri verso le 13.30. La spiegazione: dormiva e non volevano svegliarla. - disinformate_it : RT @Corriere: Lasciano la figlia di 3 anni in auto per fare un picnic: denunciati - IlFattoNisseno : Italia, lasciano la figlia di 3 anni in auto per fare un picnic: denunciati - infoitinterno : Bologna, lasciano la figlia di 3 anni in auto e fanno un pic-nic al parco: denunciati -