L’Arsenal prepara l’offerta: un azzurro può lasciare il Napoli! (Di martedì 28 giugno 2022) In molti si aspettavano di più da Hirving Lozano, quando nell’estate del 2019 De Laurentiis lo fece diventare l’acquisto più costoso della storia del Napoli. Fu il primo giocatore che i partenopei pagarono più di 40 milioni di euro. Record destinato a durare circa un anno, battuto dalla tanto rivisitata trattativa tra Lille e azzurri per Osimhen. Il messicano arrivava da un ottimo mondiale con la sua Nazionale nel 2018, in Russia, e da due stagioni altrettanto esaltanti al PSV. Entrambe, casualmente, da 17 gol e 8 assist in Eredivisie. Non fu neanche immediato il suo arrivo, con gli olandesi che praticamente non si mossero mai dalla richiesta iniziale. Napoli, Hirving Lozano (Photo by Marco Luzzani/Getty Images) Al Napoli però, non ha mai convinto del tutto, tra infortuni, e discontinuità nelle prestazioni. Il meglio, sicuramente, l’ha fatto vedere sotto la guida di Gattuso, ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 28 giugno 2022) In molti si aspettavano di più da Hirving Lozano, quando nell’estate del 2019 De Laurentiis lo fece diventare l’acquisto più costoso della storia del Napoli. Fu il primo giocatore che i partenopei pagarono più di 40 milioni di euro. Record destinato a durare circa un anno, battuto dalla tanto rivisitata trattativa tra Lille e azzurri per Osimhen. Il messicano arrivava da un ottimo mondiale con la sua Nazionale nel 2018, in Russia, e da due stagioni altrettanto esaltanti al PSV. Entrambe, casualmente, da 17 gol e 8 assist in Eredivisie. Non fu neanche immediato il suo arrivo, con gli olandesi che praticamente non si mossero mai dalla richiesta iniziale. Napoli, Hirving Lozano (Photo by Marco Luzzani/Getty Images) Al Napoli però, non ha mai convinto del tutto, tra infortuni, e discontinuità nelle prestazioni. Il meglio, sicuramente, l’ha fatto vedere sotto la guida di Gattuso, ...

