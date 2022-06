Isola 22, Edoardo Tavassi in studio: «Infortunio? Sto benissimo» (Di martedì 28 giugno 2022) Lunedì 27 giugno è andata in onda la finalissima dell'Isola dei Famosi 2022, che è stata vinta da Nicolas Vaporidis. Una vittoria già annunciata e favorita dall'abbandono a sorpresa di Edoardo Tavassi in semifinale a causa di un incidente durante una fase di gioco. Edoardo Tavassi alla finale dell'Isola dei Famosi A sorpresa, tra gli ospiti attesissimi dell'ultima puntata del reality condotto da Ilary Blasi c'è stato anche Edoardo Tavassi, che ha fatto il suo ingresso trionfale in studio accompagnato dalla verve che lo contraddistingue. Nulla a che vedere con le lacrime ed il mood della scorsa settimana, quando annunciò il ritiro per rottura di legamenti, menisco e altro. Ed è per questo che in Palapa indossava un tutore alla gamba. ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 28 giugno 2022) Lunedì 27 giugno è andata in onda la finalissima dell'dei Famosi 2022, che è stata vinta da Nicolas Vaporidis. Una vittoria già annunciata e favorita dall'abbandono a sorpresa diin semifinale a causa di un incidente durante una fase di gioco.alla finale dell'dei Famosi A sorpresa, tra gli ospiti attesissimi dell'ultima puntata del reality condotto da Ilary Blasi c'è stato anche, che ha fatto il suo ingresso trionfale inaccompagnato dalla verve che lo contraddistingue. Nulla a che vedere con le lacrime ed il mood della scorsa settimana, quando annunciò il ritiro per rottura di legamenti, menisco e altro. Ed è per questo che in Palapa indossava un tutore alla gamba. ...

