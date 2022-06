Il Gruppo Orlegi rileva lo Sporting acquistando il 73% delle sue azioni

Leggi su justcalcio

(Di martedì 28 giugno 2022) Calcio iberico: 28/06/2022 alle 15:11 est L’imprenditore messicano Alejandro Irarragorri è il nuovo uomo forte dello storico club asturiano L’operazione per la vendita del pacchetto di maggioranzaè stimata in 43 milioni di euro Il, guidato dall’imprenditore messicano Alejandro Irarragorri, è ora il nuovo proprietario dellode Gijón dopo aver firmato l’acquisto del 73%del club detenute da Javier Fernández per 43 milioni di eurouna vendita che pone fine a una fase di 28 anni in cui la squadra asturiana è passata dalle competizioni europee alla lotta per rimanere nel calcio professionistico. Irarragorri assumerà la presidenza del club, anche se sarà David Guerra ad avere il potere ...