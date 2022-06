G7: Draghi, 'una minoranza nel mondo, dobbiamo rendere altri Paesi compartecipi' (Di martedì 28 giugno 2022) Elmau, 28 giu. (Adnkronos) - "Il G7 resta ancora il punto di raccordo, di coordinamento più importante al mondo per la politica tout court: sicurezza, economica, internazionale. Occorre però essere consapevoli che ormai rappresentiamo una minoranza nel mondo, potente". Ad esempio "gli Stati Uniti e l'Unione europea sono di gran lunga i più grandi donatori al mondo di vaccini". I componenti del G7 "sono i Paesi più ricchi nel mondo, quindi restano Paesi fondamentali, però sono una minoranza della popolazione del mondo, anche in termini di opinione". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nella conferenza stampa al termine del G7. Perciò, ha aggiunto il premier, "il G7 è consapevole che se vuole che i ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 giugno 2022) Elmau, 28 giu. (Adnkronos) - "Il G7 resta ancora il punto di raccordo, di coordinamento più importante alper la politica tout court: sicurezza, economica, internazionale. Occorre però essere consapevoli che ormai rappresentiamo unanel, potente". Ad esempio "gli Stati Uniti e l'Unione europea sono di gran lunga i più grandi donatori aldi vaccini". I componenti del G7 "sono ipiù ricchi nel, quindi restanofondamentali, però sono unadella popolazione del, anche in termini di opinione". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario, nella conferenza stampa al termine del G7. Perciò, ha aggiunto il premier, "il G7 è consapevole che se vuole che i ...

