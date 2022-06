Filippo Bisciglia agli appassionati di Temptation Island | “Mi fa tanto male non farlo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 giugno 2022) Sarà un’estate diversa, almeno per gli affezionati di, conduttore del reality show dal 2014, ci teneva a lasciare loro un caloroso messaggio. Lo ha fatto affidandolo al suo seguitissimo profilo Instagram (quasi un milione di follower), in un video da cui traspare un sorriso beffardo e già nostalgico, conseguenza della cancellazione del programma dal palinsesto estivo di Mediaset. “Questo è il periodo in cui sarebbe dovuta andare in onda la prima puntata die quindi l’intero programma. Purtroppo, quest’anno non sarà così (…). Anche a me fanon fare il programma quest’anno; mi mancheranno tutte le persone con le quali ho lavorato in questi otto anni. Questo sarebbe dovuto essere il nono, ...