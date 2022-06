Epstein: Ghislaine Maxwell condannata a 20 anni (Di martedì 28 giugno 2022) E' stata condannata a 20 anni la 60/enne socialite britannica Ghislaine Maxwell, dopo che una giuria di New York l'ha ritenuta colpevole di aver adescato e manipolato minorenni perchè fossero ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 giugno 2022) E' stataa 20la 60/enne socialite britca, dopo che una giuria di New York l'ha ritenuta colpevole di aver adescato e manipolato minorenni perchè fossero ...

