Edoardo Tavassi e la verità sul flirt con Estefania Bernal | “Non mentire”

(Di martedì 28 giugno 2022)verrà ricordata a L’Isola dei Famosi per la sua storia fake con Roger Balduino. Anche se durante gli ultimi giorni in Honduras la modella pare fosse interessata anche a. Ieri sera in studio a L’Isolaha parlato del suo rapporto con Roger. “Tutto è iniziato per strategia, ma poi c’è stato sentimento. Lui è un ragazzo al quale voglio molto bene. Poi mi sono divertita tantissimo. Io e lui ci siamo conosciuti poco prima de L’Isola. Abbiamo fatto… no questo non si può dire. L’ho conosciuto in aeroporto e poi in hotel in Honduras. Siamo stati benissimo, poi però sull’isola le cose non sono andate bene e l’avete visto. La relazione si era contaminata un po’. Se provo qualcosa nei suoi confronti? Ovvio, ma da subito, da quando l’ho visto. Veramente lui mi è piaciuto ...