Cugine uccise sulla A28, il pirata della strada sceglie il rito abbreviato: condanna a 7 anni per omicidio stradale (Di martedì 28 giugno 2022) Il Gup del Tribunale di Pordenone ha emesso la sentenza nei confronti del bulgaro Dimitre Traykov, che ha causato il tamponamento mortale del 30 gennaio ad Azzano Decimo, in cui hanno perso la vita Sara Rizzotto e la cugina Jessica Fragasso. Leggi su repubblica (Di martedì 28 giugno 2022) Il Gup del Tribunale di Pordenone ha emesso la sentenza nei confronti del bulgaro Dimitre Traykov, che ha causato il tamponamento mortale del 30 gennaio ad Azzano Decimo, in cui hanno perso la vita Sara Rizzotto e la cugina Jessica Fragasso.

Pubblicità

Gazzettino : Ubriaco a 180 km/h investì e uccise due cugine: condannato a 7 anni l'imprenditore bulgaro Traykov - nordest24 : Cugine uccise in A28, il pm chiede la condanna a 7 anni per Traykov +++ Chiesti 7 anni di carcere per la morte di… - Gazzettino : Cugine uccise in A28, Traykov chiede scusa alle famiglie, il pm chiede una condanna a 7 anni - messveneto : Cugine travolte e uccise in autostrada, l’automobilista si presenta in aula per chiedere scusa ai familiari delle v… -