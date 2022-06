Covid, Pechino e Shanghai azzerano casi dopo 4 mesi: lockdown e test di massa (Di martedì 28 giugno 2022) Pechino e Shanghai hanno azzerato i casi di Covid-19, per la prima volta dopo quattro mesi. La capitale e il principale hub finanziario cinesi hanno contenuto il virus dopo una lotta feroce che ha portato in lockdown milioni di persone, a test di massa ripetuti e a restrizioni alla vita quotidiana che hanno avuto un pesante impatto su ogni aspetto della società e dell’economia. Lunedì le due città non hanno segnalato nuovi contagi per la prima volta dal 19 febbraio, ha riferito la Commissione sanitaria nazionale, rilevando che nel Paese sono stati accertati 22 contagi locali in tutto, di cui uno accertato e 21 asintomatici. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 28 giugno 2022)hanno azzerato idi-19, per la prima voltaquattro. La capitale e il principale hub finanziario cinesi hanno contenuto il virusuna lotta feroce che ha portato inmilioni di persone, adiripetuti e a restrizioni alla vita quotidiana che hanno avuto un pesante impatto su ogni aspetto della società e dell’economia. Lunedì le due città non hanno segnalato nuovi contagi per la prima volta dal 19 febbraio, ha riferito la Commissione sanitaria nazionale, rilevando che nel Paese sono stati accertati 22 contagi locali in tutto, di cui uno accertato e 21 asintomatici. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

