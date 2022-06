Calciomercato Napoli, enigma Mertens: le ultime (Di martedì 28 giugno 2022) Tra pochi giorni il Calciomercato entrerà nel vivo delle trattive e il Napoli oltre a raggiungere gli obiettivi prefissati per migliorare la propria rosa dovrà risolvere anche alcune questioni interne. Sicuramente a preoccupare di più i tifosi azzurri è quella del rinnovo di Dries Mertens. Durante il consueto appuntamento radiofonico su Radio Kiss Kiss nello spazio di Radio Goal, si è parlato anche della particolare situazione che vede coinvolto il numero 14 del Napoli. Calciomercato Napoli MertensA quanto pare al momento sia la società che il calciatore sembrano voler restare nelle proprie posizioni, evitando di prendere decisioni ufficiali su quello che potrebbe essere il futuro del belga. Mancano, ... Leggi su rompipallone (Di martedì 28 giugno 2022) Tra pochi giorni ilentrerà nel vivo delle trattive e iloltre a raggiungere gli obiettivi prefissati per migliorare la propria rosa dovrà risolvere anche alcune questioni interne. Sicuramente a preoccupare di più i tifosi azzurri è quella del rinnovo di Dries. Durante il consueto appuntamento radiofonico su Radio Kiss Kiss nello spazio di Radio Goal, si è parlato anche della particolare situazione che vede coinvolto il numero 14 delA quanto pare al momento sia la società che il calciatore sembrano voler restare nelle proprie posizioni, evitando di prendere decisioni ufficiali su quello che potrebbe essere il futuro del belga. Mancano, ...

