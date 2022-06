Barbara Balanzoni, radiata la dottoressa No-Vax (Di martedì 28 giugno 2022) Seppur con le temperature estive la questione Covid stia scemando nel dibattito pubblico, a Venezia sembrerebbe pronta a riaccendersi. In queste ore infatti è stata ufficializzata la radiazione dell’anestesista No-vax, Barbara Balanzoni. La dottoressa, nonostante abbia annunciato il ricorso, non appare così preoccupata dal provvedimento dell’Ordine dei medici. Barbara Balanzoni, le accuse contro l’anestesista No-Vax Photo Credits: Tgcom24La questione Covid continua a tenere banco, nonostante ormai da tempo abbia perso un ruolo primario nel dibattito giornaliero. Oggi però la discussione è destinata a riaccendersi con la notizia della radiazione dell’anestesista veneta, Barbara Balanzoni. Un provvedimento dell’Ordine dei medici di Venezia, giustificato da quanto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 28 giugno 2022) Seppur con le temperature estive la questione Covid stia scemando nel dibattito pubblico, a Venezia sembrerebbe pronta a riaccendersi. In queste ore infatti è stata ufficializzata la radiazione dell’anestesista No-vax,. La, nonostante abbia annunciato il ricorso, non appare così preoccupata dal provvedimento dell’Ordine dei medici., le accuse contro l’anestesista No-Vax Photo Credits: Tgcom24La questione Covid continua a tenere banco, nonostante ormai da tempo abbia perso un ruolo primario nel dibattito giornaliero. Oggi però la discussione è destinata a riaccendersi con la notizia della radiazione dell’anestesista veneta,. Un provvedimento dell’Ordine dei medici di Venezia, giustificato da quanto ...

