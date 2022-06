Acqua: come non sprecarla con piccoli consigli (Di martedì 28 giugno 2022) Vediamo insieme come possiamo evitare di sprecare un bene così prezioso che in sta iniziando a mancare sempre di più. come sappiamo stiamo vivendo un momento particolare perchè c’è il grande rischio di emergenza siccità ed in alcuni comuni è già partita la razionalizzazione, perchè scarseggia dappertutto. (pixabay)Non piove da molti giorni nel nostro paese e come sappiamo non possiamo fare molto se non arriva l’Acqua quindi cerchiamo di evitare qualsiasi forma di spreco che non è necessaria, e facciamo attenzione al nostro comportamento. In caso, ad esempio, se abbiamo dei rubinetti, o i sanitari che perdono possiamo arrivare ad uno spreco fino a 1750 litri in un mese, ovvero una cifra importante a livello umano e di portafoglio. Per quanto riguarda i nostri rubinetti è importante avere degli ... Leggi su formatonews (Di martedì 28 giugno 2022) Vediamo insiemepossiamo evitare di sprecare un bene così prezioso che in sta iniziando a mancare sempre di più.sappiamo stiamo vivendo un momento particolare perchè c’è il grande rischio di emergenza siccità ed in alcuni comuni è già partita la razionalizzazione, perchè scarseggia dappertutto. (pixabay)Non piove da molti giorni nel nostro paese esappiamo non possiamo fare molto se non arriva l’quindi cerchiamo di evitare qualsiasi forma di spreco che non è necessaria, e facciamo attenzione al nostro comportamento. In caso, ad esempio, se abbiamo dei rubinetti, o i sanitari che perdono possiamo arrivare ad uno spreco fino a 1750 litri in un mese, ovvero una cifra importante a livello umano e di portafoglio. Per quanto riguarda i nostri rubinetti è importante avere degli ...

Pubblicità

_Nico_Piro_ : Sentito in tv come ogni estate: 'Non uscite nelle ore più calde della giornata e bevete tanta acqua' E loro? - _Nico_Piro_ : si finisce), della sostituzione della razza bianca, dell'omosessualizzazione forzata contaminando l'acqua (mentre a… - insopportabile : Ricordo quando a Cagliari rimanemmo per parecchi anni con l'acqua razionata, anche a giorni alterni. Cisterne in og… - Giulio_Firenze : RT @malaguti_g: @Giulio_Firenze …e che l’idrogeno di quell’acqua, come anche quello dentro di noi, ha l’età del Big Bang: ~13,7 miliardi di… - francesco_frenk : Amici è chiaro che ognuno di noi deve fare il suo e avere un'impronta ecologica sostenibile, però ricordatevi sempr… -