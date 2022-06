Wimbledon | Sinner batte Wawrinka | Fognini cede a Griekspoor

(Di lunedì 27 giugno 2022) AGI - Missione compiuta per Jannik, che vola al secondo turno di, terzo Slam della stagione scattato oggi sui campi in erba londinesi. Il 20enne di Sesto Pusteria, numero 10 del seeding, ha superato Stanper 7-5 4-6 6-3 6-2 dopo due ore e 40 minuti di gioco. Prossimo ostacolo uno fra Altmaier e Ymer. Tallon Griekspoor si conferma invece la bestia nera di Fabio. L'olandese che lo aveva già battuto piuttosto seccamente a gennaio al primo turno degli Australian Open sul cemento di Melbourne si è ripetuto anche sull'erba londinese: 5-7 7-5 6-3 6-4 in poco più di due ore di gioco il punteggio che condanna il veterano azzurro, che nelle ultime quattro edizioni era riuscito a raggiungere il terzo turno. E ora tocca a Matteo Berrettini, uscito sconfitto nella finale dello scorso anno e ...

Eurosport_IT : OTTIMO ESORDIO PER JANNIK! ???? Sinner batte Wawrinka in 4 set e conquista il 2° turno a Wimbledon! ????????… - Eurosport_IT : Fateci divertire, ragazzi!! ???????? Sinner lancia la volata a Berrettini -> - Gazzetta_it : Wimbledon, Sinner batte Wawrinka e va al 2° turno - _cattivogusto : Impressioni sulla partita di #Sinner: a volte sembra abbia troppa fretta di chiudere il punto, e ha forse tenuto tr… - repubblica : Wimbledon, Sinner batte Wawrinka. Djokovic avanza, Alcaraz vince soffrendo. Trevisan, sconfitta da Cocciaretto -

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.00 Grazie a tutti per averci seguito e buonanotte! 21.58 Diamo un'occhiata alle statistiche: 10 ace a 9 per Stan Wawrinka con entrambi che hanno piazzato ...La prima vittoria non si scorda mai, se è aanche meglio. Jannikvola al 2° turno del Championships e lo fa battendo un ex campione Slam come Stan Wawrinka . 7 - 5, 4 - 6, 6 - 3, 6 - 2 il punteggio per la decima testa di serie,...Jannik Sinner inizia col piede giusto la sua avventura a Wimbledon. L’altoatesino supera all’esordio lo svizzero Wawrinka e accede al secondo turno: 7-5, 4-6, 6-3, 6-2 il punteggio a favore ...Romano, nato in una calda estate del 1995 mentre la capitale iniziava a scoprire Francesco Totti e Alessandro Nesta. Cresciuto tra la terra e i sassi dei campetti della periferia romana e appassionato ...