Wimbledon, Murray e Hurkacz in campo per l'Ucraina (Di lunedì 27 giugno 2022) I campioni del tennis a Wimbledon giocano anche per l'Ucraina. Il polacco Hubert Hurkacz e l'ex numero 1 del mondo Andy Murray, entrambi in campo oggi nella prima giornata dell'edizione 2022, hanno ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 27 giugno 2022) I campioni del tennis agiocano anche per l'. Il polacco Huberte l'ex numero 1 del mondo Andy, entrambi inoggi nella prima giornata dell'edizione 2022, hanno ...

Pubblicità

Ubitennis : Wimbledon day 1, da non perdere: Murray, Alcaraz, e Sinner contro Wawrinka - skillandbet : ?? Pronostici #Wimbledon ?? ? #Scommesse Consigliate di Oggi ? Possibili Sorprese ? Migliori Quote ? Schedine Vincen… - qnazionale : Wimbledon day 1, da non perdere: Murray, Alcaraz, e Sinner contro Wawrinka- - carmenzeo : RT @antoguerrera: Dopo due decenni in cui a Wimbledon tra i maschi hanno trionfato solo quattro giocatori, è davvero arrivato il momento di… - Tomas1374 : #Fognini passasse il 1° turno potrebbe vedersela contro #Alcaraz #Sinner dovesse farcela a superare tutti gli osta… -