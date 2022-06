Wimbledon 2022, Lucia Bronzetti si arrende ad Ann Li nel primo turno (Di lunedì 27 giugno 2022) Niente da fare per Lucia Bronzetti nel primo turno del torneo di Wimbledon. La romagnola, non così a proprio agio sull’erba di Church Road, è stata sconfitta dall’americana Ann Li (n.67 del ranking) con lo score di 6-1 6-4 in 1 ora e 2 minuti di partita. Un confronto nel quale la romagnola non è riuscita a trovare il ritmo giusto al cospetto di un’avversaria decisamente più centrata. Nel primo set, dopo un terzo game molto lottato, la nostra portacolori subisce l’iniziativa della statunitense. La profondità di palla di Li fa la differenza e i break in successione del quarto e sesto game lo stanno a dimostrare. Sullo score di 6-1 cala il sipario. Nel secondo set Bronzetti prova a scuotersi per avere dal suo servizio un rendimento migliore. La scarsa incidenza di questo ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 giugno 2022) Niente da fare perneldel torneo di. La romagnola, non così a proprio agio sull’erba di Church Road, è stata sconfitta dall’americana Ann Li (n.67 del ranking) con lo score di 6-1 6-4 in 1 ora e 2 minuti di partita. Un confronto nel quale la romagnola non è riuscita a trovare il ritmo giusto al cospetto di un’avversaria decisamente più centrata. Nelset, dopo un terzo game molto lottato, la nostra portacolori subisce l’iniziativa della statunitense. La profondità di palla di Li fa la differenza e i break in successione del quarto e sesto game lo stanno a dimostrare. Sullo score di 6-1 cala il sipario. Nel secondo setprova a scuotersi per avere dal suo servizio un rendimento migliore. La scarsa incidenza di questo ...

