Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi non entrerà in sala parto: il motivo (Di lunedì 27 giugno 2022) Dopo che lui e la fidanzata Claudia Dionigi hanno annunciato di aspettare un figlio che nascerà il prossimo dicembre, Lorenzo Riccardi ha svelato altri dettagli inediti della gravidanza e soprattutto del suo status di futuro papà. L’ex tronista di Uomini e Donne ha ammesso di essere elettrizzato e felice ma anche molto agitato, impaurito da una cosa così grande e così forte, che cambia per sempre la vita di un uomo e di una coppia. Non solo: Lorenzo ha deciso che non sarà in sala parto assieme alla sua Claudia. “Non penso che assisterò al parto” ha rivelato. Spiegando poi: “Sono un fifone, solo guardando i video mi sento male e mi viene da svenire, figuriamoci se entro. Mi ricoverano!”. Dello stesso argomento potrebbe interessarti ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 27 giugno 2022) Dopo che lui e la fidanzata Claudia Dionigi hanno annunciato di aspettare un figlio che nascerà il prossimo dicembre,ha svelato altri dettagli inediti della gravidanza e soprattutto del suo status di futuro papà. L’ex tronista diha ammesso di essere elettrizzato e felice ma anche molto agitato, impaurito da una cosa così grande e così forte, che cambia per sempre la vita di un uomo e di una coppia. Non solo:ha deciso che non sarà inassieme alla sua Claudia. “Non penso che assisterò al” ha rivelato. Spiegando poi: “Sono un fifone, solo guardando i video mi sento male e mi viene da svenire, figuriamoci se entro. Mi ricoverano!”. Dello stesso argomento potrebbe interessarti ...

Pubblicità

LaStampa : Giannini: 'Non è stata la mano di Dio a cancellare il diritto all'aborto: sono stati uomini che odiano le donne' - ValeriaValente_ : Grande risultato del @pdnetwork e del centrosinistra ai ballottaggi di oggi grazie alla serietà, all’unità ma anche… - Viminale : #AccoglienzaUcraina Sono 140.709 le persone arrivate finora in Italia: 74.301 donne, 21.915 uomini e 44.493 minori.… - gpellegrino55 : RT @tradori: Due uomini in primo piano e una donna incinta coperta sul viso, come un oggetto decorativo. Le donne trattate come nient'altr… - jmaurosurf : RT @tradori: Due uomini in primo piano e una donna incinta coperta sul viso, come un oggetto decorativo. Le donne trattate come nient'altr… -