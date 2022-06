Ucraina: intelligence Gb, 'russi cercano di ripristinare posizioni a nord di Izyum' (Di lunedì 27 giugno 2022) Roma, 27 giu. (Adnkronos) - "Sebbene il principale obiettivo operativo della russia rimanga l'area di Severodonetsk-Lysychansk, i continui bombardamenti della scorsa settimana indicano che la russia sta ora cercando di ripristinare le proprie posizioni a nord di Izyum". Lo ha scritto su Twitter il ministero della Difesa britannico. "Le forze ucraine continuano a mantenere le posizioni in questo settore", si legge nel rapporto dell'intelligence britannica, secondo cui "nelle prossime settimane è probabile che i russi utilizzeranno forze di riserva". Si tratta, spiega Londra, di "riservisti volontari, in parte già utilizzati, che vengono schierati come intere unità, solitamente progettate per svolgere compiti nelle retrovie". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022) Roma, 27 giu. (Adnkronos) - "Sebbene il principale obiettivo operativo dellaa rimanga l'area di Severodonetsk-Lysychansk, i continui bombardamenti della scorsa settimana indicano che laa sta ora cercando dile propriedi". Lo ha scritto su Twitter il ministero della Difesa britannico. "Le forze ucraine continuano a mantenere lein questo settore", si legge nel rapporto dell'britannica, secondo cui "nelle prossime settimane è probabile che iutilizzeranno forze di riserva". Si tratta, spiega Londra, di "riservisti volontari, in parte già utilizzati, che vengono schierati come intere unità, solitamente progettate per svolgere compiti nelle retrovie".

Pubblicità

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Le agenzie di intelligence russe hanno hackerato numerosi obiettivi in Usa e in altri Paesi alleati pro K… - TV7Benevento : Ucraina: intelligence Gb, 'russi cercano di ripristinare posizioni a nord di Izyum' - - BolettiMassimo : RT @fortnardelli: NYT:'Alcuni membri del personale della CIA hanno continuato ad operare segretamente in Ucraina, principalmente a Kiev, di… - fortnardelli : NYT:'Alcuni membri del personale della CIA hanno continuato ad operare segretamente in Ucraina, principalmente a Ki… - GSette77 : RT @agambella: #Ucraina Secondo il sito di geopolitica/intelligence russo Rybar un 'gruppo di mercenari italiani è giunto nelle vicinanze d… -