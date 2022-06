Traffico Roma del 27-06-2022 ore 08:00 (Di lunedì 27 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma Buongiorno e Bentrovati al primo appuntamento della giornata per te amo dal raccordo anulare già abbastanza trafficato tra le uscite Casilina e Ardeatina si sta infatti in coda sulla carreggiata anche sull’esterno si incontrano rallentamenti tra Prenestina e Nomentana bravi corri anche in tangenziale lungo via del Foro Italico tra la Salaria via dei Campi Sportivi direzione Stadio Olimpico intanto sto cominciando il Traffico anche sulle principali strade in entrata in città e troviamo code sul tratto Urbano della A24 tratto torcervara e la tangenziale poi sulla Flaminia da Labaro a via dei Due Ponti sulla Salaria Fidene è l’aeroporto dell’Urbe l’attenzione poi in zona Ponte Galeria possibili rallentamenti in via Portuense durante tutta la giornata per la flusso e deflusso di partecipanti a due ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 27 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeBuongiorno e Bentrovati al primo appuntamento della giornata per te amo dal raccordo anulare già abbastanza trafficato tra le uscite Casilina e Ardeatina si sta infatti in coda sulla carreggiata anche sull’esterno si incontrano rallentamenti tra Prenestina e Nomentana bravi corri anche in tangenziale lungo via del Foro Italico tra la Salaria via dei Campi Sportivi direzione Stadio Olimpico intanto sto cominciando ilanche sulle principali strade in entrata in città e troviamo code sul tratto Urbano della A24 tratto torcervara e la tangenziale poi sulla Flaminia da Labaro a via dei Due Ponti sulla Salaria Fidene è l’aeroporto dell’Urbe l’attenzione poi in zona Ponte Galeria possibili rallentamenti in via Portuense durante tutta la giornata per la flusso e deflusso di partecipanti a due ...

