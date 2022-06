Tour de France 2022 | il percorso e le 21 tappe | le stellette di difficoltà

Leggi su oasport

(Di lunedì 27 giugno 2022) Ildeè ormai alle porte. Tra soli quattro giorni la corsa più attesa dell’anno prenderà il via da Copenhagen, in Danimarca, dove resterà per le prime tre. Poi il trasferimento in territoriose dove si accenderà la battaglia per la Maglia Gialla, la più prestigiosa e desiderata. Andiamo a scoprire nel dettaglio ilcon leditappa per tappa.DE1° luglio PRIMA TAPPA: Copenhagen-Copenhagen (13,2 km, cronometro individuale) *** La capitale danese ospiterà la prima delle due cronometro previste. 13,2 km completamente pianeggianti per le strade di ...