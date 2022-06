“Sono costretta a farlo”: Miriana Trevisan perde il controllo, fa tabula rasa (Di lunedì 27 giugno 2022) Miriana Trevisan è l’ex gieffina che ha avuto un successo enorme dopo il reality. Purtroppo nelle ultime ore è stata costretta a reagire. Miriana Trevisan (Mediasetplay screenshot)Miriana Trevisan è l’ex concorrente del Grande Fratello che ha riscosso un successo enorme di affetto appena uscita dal reality. Scopriamo insieme che cosa è successo nelle ultime ore e perché il volto di Non è la Rai ha reagito in malo modo. Miriana Trevisan ha avuto l’occasione di rispolverare tua sua visibilità e grazie ad Alfonso Signorini e alla sua partecipazione al Grande Fratello, non appena è uscita dal reality ha scoperto di avere moltissimi fan che la seguono con grande entusiasmo. Dal GF Vip non è riuscita a portarsi fuori dalla casa un amore ... Leggi su direttanews (Di lunedì 27 giugno 2022)è l’ex gieffina che ha avuto un successo enorme dopo il reality. Purtroppo nelle ultime ore è stataa reagire.(Mediasetplay screenshot)è l’ex concorrente del Grande Fratello che ha riscosso un successo enorme di affetto appena uscita dal reality. Scopriamo insieme che cosa è successo nelle ultime ore e perché il volto di Non è la Rai ha reagito in malo modo.ha avuto l’occasione di rispolverare tua sua visibilità e grazie ad Alfonso Signorini e alla sua partecipazione al Grande Fratello, non appena è uscita dal reality ha scoperto di avere moltissimi fan che la seguono con grande entusiasmo. Dal GF Vip non è riuscita a portarsi fuori dalla casa un amore ...

Pubblicità

AngeloCiocca : In totale le esportazioni petrolifere russe (sempre via mare) sono risalite a 6,4 milioni di barili al giorno, 170m… - moonligharry : le cose sono due o ho preso il covid da mengoni ed è stato incubato questi fantomatici 7 giorni oppure semplicement… - bazzestrane : anche a sto giro sono costretta a sudare come un maiale dentro una gonna lunga e un paio di scarpe anziché i miei s… - dolcericordare1 : @ebrego E meglio così . SI sono passati momenti belli ma questa non è vita reale. Te ti fai la tua è io sono costr… - xiaozhaning : oramai sono proprio migliori amici no se non mi danno un selfie io sarò costretta ad uccidermi -