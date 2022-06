Soleil Sorge e Sophie Codegoni hanno litigato? Cosa è successo tra le due e perchè non le vediamo più insieme (Di lunedì 27 giugno 2022) Soleil Sorge e Sophie Codegoni hanno litigato? Molti fan delle due ex concorrenti dell’ultimo GF Vip hanno notato qualCosa di strano sui social, facendo partire una serie di congetture ed indiscrezioni. Ma Cosa sarà mai successo tra le due? LEGGI ANCHE :– Soleil Sorge torna in tv in autunno con un programma tutto suo? Le indiscrezioni e i rumors Soleil Sorge e Sophie Codegoni non si vedono più così tanto insieme: le due ex coinquiline del Grande Fratello Vip avranno litigato? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine ItalySoleil ... Leggi su funweek (Di lunedì 27 giugno 2022)? Molti fan delle due ex concorrenti dell’ultimo GF Vipnotato qualdi strano sui social, facendo partire una serie di congetture ed indiscrezioni. Masarà maitra le due? LEGGI ANCHE :–torna in tv in autunno con un programma tutto suo? Le indiscrezioni e i rumorsnon si vedono più così tanto: le due ex coinquiline del Grande Fratello Vip avranno? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy...

