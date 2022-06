Roma, niente Gamper col Barcellona: “Modificata la pianificazione dei test” (Di lunedì 27 giugno 2022) La Roma rinuncia a partecipare al Trofeo Gamper, previsto a Barcellona il 6 agosto 2022. “La decisione – si legge nella nota – deriva dalla necessità di modificare la pianificazione delle amichevoli estive, al fine di creare le migliori condizioni possibili di lavoro, in vista della prossima stagione, per la Prima Squadra maschile e per quella femminile del Club. Entrambe le squadre proseguiranno il proprio percorso di preparazione attraverso altri impegni, meno impattanti sotto il profilo degli spostamenti, che saranno comunicati non appena definiti. Si ringrazia per l’invito il FC Barcellona, a cui il Club augura un buon proseguio di preparazione estiva”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 27 giugno 2022) Larinuncia a partecipare al Trofeo, previsto ail 6 agosto 2022. “La decisione – si legge nella nota – deriva dalla necessità di modificare ladelle amichevoli estive, al fine di creare le migliori condizioni possibili di lavoro, in vista della prossima stagione, per la Prima Squadra maschile e per quella femminile del Club. Entrambe le squadre proseguiranno il proprio percorso di preparazione attraverso altri impegni, meno impattanti sotto il profilo degli spostamenti, che saranno comunicati non appena definiti. Si ringrazia per l’invito il FC, a cui il Club augura un buon proseguio di preparazione estiva”. SportFace.

