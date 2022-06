Roma, ancora slot machine accese fuori orario: scatta la multa (Di lunedì 27 giugno 2022) Roma – Sabato scorso nella zona di Casilino, gli agenti della Polizia di Stato del VI Distretto, hanno effettuato uno specifico controllo del territorio a tutela della sicurezza sulle grandi infrastrutture di trasporto del collegamento urbano, nonché di verifica dell’osservanza della vigente normativa di contrasto all’emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolare presso la fermata metro C “Grotte Celoni”. Sul posto, sono state identificate 57 persone di cui 43 stranieri. 14 persone sono state accompagnate negli uffici di polizia per l’identificazione, 3 di queste straniere. Per una di queste, cittadino senegalese, sarà vagliata la posizione sul territorio nazionale mentre per la seconda, un cittadino albanese, destinataria di provvedimento di espulsione, sarà denunciata all’Autorità Giudiziaria, in violazione al Testo Unico sull’Immigrazione. Durante alcuni ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 27 giugno 2022)– Sabato scorso nella zona di Casilino, gli agenti della Polizia di Stato del VI Distretto, hanno effettuato uno specifico controllo del territorio a tutela della sicurezza sulle grandi infrastrutture di trasporto del collegamento urbano, nonché di verifica dell’osservanza della vigente normativa di contrasto all’emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolare presso la fermata metro C “Grotte Celoni”. Sul posto, sono state identificate 57 persone di cui 43 stranieri. 14 persone sono state accompagnate negli uffici di polizia per l’identificazione, 3 di queste straniere. Per una di queste, cittadino senegalese, sarà vagliata la posizione sul territorio nazionale mentre per la seconda, un cittadino albanese, destinataria di provvedimento di espulsione, sarà denunciata all’Autorità Giudiziaria, in violazione al Testo Unico sull’Immigrazione. Durante alcuni ...

