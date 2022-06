Roger Balduino confessa i suoi sentimenti | saranno di nuovo insieme | “Mi manca da morire”

Leggi su direttanews

(Di lunedì 27 giugno 2022) Confessione a cuore aperto pera poche ore dalla finale dell’Isola dei Famosi: prestodiL’ex naufrago(screenshot sito Isola)Tra i concorrenti protagonisti di questa edizione dell’Isola dei Famosi c’è anche. Il modello non ha però raggiunto la finale anche a causa di un infortunio che lo ha costretto all’abbandono. Il suo si è rivelato comunque essere un percorso lungo ed intenso. In particolare, l’ormai ex naufrago di Ilary Blasi si è ritrovato al centro di un clamoroso triangolo. Da un lato Estefania Bernal con cui ha cominciato una storia in Honduras poi finita. Dall’altro l’ex Beatriz Marino arrivata all’Isola per chiarire come prima della partenza ci fosse stato ...