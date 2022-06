Rischi d’impresa | La Scala Società tra Avvocati e Studio legale Monticelli Portaro annunciano partnership

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 27 giugno 2022) Latrae lounacon l’obiettivo di valorizzare le competenze nel settore del legal e del consulting. La nuova realtà, presentata nella splendida cornice de “Le Vele d’Epoca a Napoli 2022”, nasce con l’obiettivo di supportare le imprese del Sud del Paese in tutte le dinamiche di crisi ed i progetti di sviluppo delle strategie di business e mettere il tessuto imprenditoriale del Mezzogiorno nelle condizioni di cogliere le opportunità e minimizzare al tempo stesso i. Le imprese del Sud, d’altronde, sono spesso piccole e poco inclini a fare sistema, sia per motivi esogeni sia per carenze nel sistema interno ...