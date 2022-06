Reggio Calabria, casa di riposo abusiva: sette persone ai domiciliari per aver causato la morte di un paziente (Di lunedì 27 giugno 2022) Locali sporchi, freddi, fatiscenti, degenti abbandonati a loro stessi, costretti a mangiare cibo avariato e mai sufficiente, sedati senza alcun tipo di prescrizione medica Leggi su repubblica (Di lunedì 27 giugno 2022) Locali sporchi, freddi, fatiscenti, degenti abbandonati a loro stessi, costretti a mangiare cibo avariato e mai sufficiente, sedati senza alcun tipo di prescrizione medica

Pubblicità

fattoquotidiano : Reggio Calabria, morto un anziano in una casa di riposo abusiva: cinque persone agli arresti domiciliari - _Carabinieri_ : Reggio Calabria: i #Carabinieri del NAS eseguono un’ordinanza di custodia cautelare per maltrattamenti e abbandono… - fattoquotidiano : Al pronto soccorso di Reggio Calabria i medici non hanno pace (di @luciomusolino) - citynowit : Previste oltre 1000 presenze di avvocati provenienti da ogni foro d’Italia per il convegno del prossimo 5 luglio - Dimsuonosoft : #Caldo, domani bollino ?? in 12 città: Cagliari, Campobasso, #Civitavecchia, Firenze, #Frosinone, #Latina, Napoli, P… -