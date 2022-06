Quarantadue anni dopo la verità sulla strage di Ustica ancora non c’è (Di lunedì 27 giugno 2022) La verità sulla strage di Ustica, 42 anni dopo, ancora non c’è. È inutile girarci intorno, nonostante le inchieste (una delle quali ancora in corso a Roma), i processi e le mille tesi – dal missile francese, alla bomba, alla near collision -, cosa causò, il 27 giugno 1980, la morte dei 77 passeggeri e dei 4 membri dell’equipaggio del volo Itavia 870, diretto da Bologna a Palermo, è ancora avvolto nelle nebbie. strage di Ustica, il 27 giugno 1980 il Dc9 dell’Itavia precipitò nel mar Tirreno con a bordo 77 passeggeri e 4 membri dell’equipaggio Mancano ancora molti pezzi del puzzle per mettere la parola fine in fondo a uno dei capitoli più bui della nostra storia. Conosciamo lo scenario, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 27 giugno 2022) Ladi, 42non c’è. È inutile girarci intorno, nonostante le inchieste (una delle qualiin corso a Roma), i processi e le mille tesi – dal missile francese, alla bomba, alla near collision -, cosa causò, il 27 giugno 1980, la morte dei 77 passeggeri e dei 4 membri dell’equipaggio del volo Itavia 870, diretto da Bologna a Palermo, èavvolto nelle nebbie.di, il 27 giugno 1980 il Dc9 dell’Itavia precipitò nel mar Tirreno con a bordo 77 passeggeri e 4 membri dell’equipaggio Mancanomolti pezzi del puzzle per mettere la parola fine in fondo a uno dei capitoli più bui della nostra storia. Conosciamo lo scenario, ...

