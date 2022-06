“Putin non deve vincere, siamo uniti con l’Ucraina”, Draghi al G7 rilancia l’urgenza di stabilire un ‘price cap’ (Di lunedì 27 giugno 2022) “siamo uniti con l’Ucraina, perché se l’Ucraina perde, tutte le democrazie perdono. Se l’Ucraina perde, sarà più difficile sostenere che la democrazia è un modello di governo efficace“. Eccolo il presidente Draghi, ‘arringare’ i leader del G7, nell’ambito della sessione di lavori in svolgimento a Elmau – nelle Alpi bavaresi – dove, il capo del governo senza mezzi termini rincara la dose affermando che “Il presidente Putin non deve vincere. Noi restiamo uniti a sostegno dell’Ucraina“. Draghi: “La decisione di dare all’Ucraina lo status di candidato per l’Ue è importante per l’Ucraina, ma anche per l’Unione Europea” Quindi ancora una volta, così come ... Leggi su italiasera (Di lunedì 27 giugno 2022) “con, perché seperde, tutte le democrazie perdono. Seperde, sarà più difficile sostenere che la democrazia è un modello di governo efficace“. Eccolo il presidente, ‘arringare’ i leader del G7, nell’ambito della sessione di lavori in svolgimento a Elmau – nelle Alpi bavaresi – dove, il capo del governo senza mezzi termini rincara la dose affermando che “Il presidentenon. Noi restiamoa sostegno del“.: “La decisione di dare allo status di candidato per l’Ue è importante per, ma anche per l’Unione Europea” Quindi ancora una volta, così come ...

