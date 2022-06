MotoGP, Quartararo furioso per il long lap penalty: “Non mi permettono di provare un sorpasso” (Di lunedì 27 giugno 2022) Fabio Quartararo amareggiato e furioso per il long lap penalty subito nel Gran Premio d’Olanda per il tentativo scellerato di sorpasso nei confronti di Aleix Espargaro. Sui social, El Diablo si scatena a briglia sciolta contro gli steward e critica la penalità che dovrà scontare dopo la pausa estiva a Silverstone: “Ora non si può più provare un sorpasso perché pensano che sei troppo ambizioso. Da inizio anno molti piloti hanno prodotto incidenti di gara, adesso il mio era apparentemente troppo pericoloso. Congratulazion steward per come avete svolto il vostro lavoro. La prossima volta non proverò nessun sorpasso così non avrò nessuna penalità”. pic.twitter.com/EPeLgTk3MG — Fabio Quartararo (@FabioQ20) June 27, 2022 ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 giugno 2022) Fabioamareggiato eper illapsubito nel Gran Premio d’Olanda per il tentativo scellerato dinei confronti di Aleix Espargaro. Sui social, El Diablo si scatena a briglia sciolta contro gli steward e critica la penalità che dovrà scontare dopo la pausa estiva a Silverstone: “Ora non si può piùunperché pensano che sei troppo ambizioso. Da inizio anno molti piloti hanno prodotto incidenti di gara, adesso il mio era apparentemente troppo pericoloso. Congratulazion steward per come avete svolto il vostro lavoro. La prossima volta non proverò nessuncosì non avrò nessuna penalità”. pic.twitter.com/EPeLgTk3MG — Fabio(@FabioQ20) June 27, 2022 ...

