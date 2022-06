LIVE Sinner-Wawrinka 7-5 4-6 6-3 6-2, Wimbledon 2022 in DIRETTA: l’azzurro soffre ma batte il campione svizzero e vince la prima partita su erba! (Di lunedì 27 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.00 Grazie a tutti per averci seguito e buonanotte! 21.58 Diamo un’occhiata alle statistiche: 10 ace a 9 per Stan Wawrinka con entrambi che hanno piazzato tre doppi falli. 64% di prime in campo dell’azzurro che mette in campo il 77% di punti con la prima e il 60% con la seconda, annullando 3 palle break su 5. 69% di prime in campo per lo svizzero che ha trovato il 69% di punti con la prima e il 52% con la seconda annullando 10 palle break su 15. 135 punti totali vinti dal classe 2001 contro i 114 del tre volte campione Slam. 21.55 Jannik Sinner show a Wimbledon! l’azzurro batte Stan Wawrinka in due ore e quarantadue minuti ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.00 Grazie a tutti per averci seguito e buonanotte! 21.58 Diamo un’occhiata alle statistiche: 10 ace a 9 per Stancon entrambi che hanno piazzato tre doppi falli. 64% di prime in campo delche mette in campo il 77% di punti con lae il 60% con la seconda, annullando 3 palle break su 5. 69% di prime in campo per loche ha trovato il 69% di punti con lae il 52% con la seconda annullando 10 palle break su 15. 135 punti totali vinti dal classe 2001 contro i 114 del tre volteSlam. 21.55 Jannikshow aStanin due ore e quarantadue minuti ...

