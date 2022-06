LIVE Nuoto di fondo, Mondiali 2022 in DIRETTA: Paltrinieri è argento nella 5 km! Iniziata la 5.00 km donne (Di lunedì 27 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.10 Dopo 790 metri in testa c’è Johnson, ma le big sono ancora tutte lì davanti. Presenti ovviamente anche le due azzurre. 12.08 Taddeucci e Gabbrielleschi saranno invece delle mine vaganti. 12.05 Le favorite principali per la gara odierna sono la brasiliana Ana Marcela Cunha, l’australiana Moesha Johnson e la francese Aurelie Muller. 12.00 SI COMINCIA! BUON DIVERTIMENTO! 11.59 Sta terminando la presentazione delle nuotatrici. 11.56 Saranno 56 le atlete in gara. 11.53 In acqua per l’Italia ci saranno Ginevra Taddeucci e Giulia Gabbrielleschi, entrambe già in mostra ieri con la medaglia conquistata nella staffetta 4×1500. 11.50 Tra dieci minuti circa inizierà la 5 km donne. 11.45 Buongiorno e bentornati alla DIRETTA LIVE scritta della seconda ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.10 Dopo 790 metri in testa c’è Johnson, ma le big sono ancora tutte lì davanti. Presenti ovviamente anche le due azzurre. 12.08 Taddeucci e Gabbrielleschi saranno invece delle mine vaganti. 12.05 Le favorite principali per la gara odierna sono la brasiliana Ana Marcela Cunha, l’australiana Moesha Johnson e la francese Aurelie Muller. 12.00 SI COMINCIA! BUON DIVERTIMENTO! 11.59 Sta terminando la presentazione delle nuotatrici. 11.56 Saranno 56 le atlete in gara. 11.53 In acqua per l’Italia ci saranno Ginevra Taddeucci e Giulia Gabbrielleschi, entrambe già in mostra ieri con la medaglia conquistatastaffetta 4×1500. 11.50 Tra dieci minuti circa inizierà la 5 km. 11.45 Buongiorno e bentornati allascritta della seconda ...

