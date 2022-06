Lione | uccisa a 11 mesi con la soda caustica | la maestra di Lisa era stata abilitata da poco

Pubblicità

Piangeva troppo e per questo la maestra l'hacon la soda caustica. La piccola Lisa Bertulett, di, di appena 11 mesi è statadalla sua insegnante pochi minuti dopo che i genitori l'avevano lasciata a scuola. L'educatrice avrebbe perso la pazienza vendendola piagere e le avrebbe fatto ...La piccola Lisa Bertuletti , di soli 11 mesi, era figlia di un ingegnere italiano che si era trasferito a. La piccola è statadalla sua maestra con la soda caustica. Chi era Lisa ...Piangeva troppo e per questo la maestra l'ha uccisa con la soda caustica. La piccola Lisa Bertulett, di Lione, di appena 11 mesi è stata uccisa dalla sua insegnante pochi ...La tragedia a Lione in Francia, la piccola di origine italiana è stata avvelenata. La confessione .... Una bambina di origine italiana di appena 11 mesi è stata uccisa dalla sua maestra in un modo atr ...