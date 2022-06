Letta insiste sul campo largo | Grillo e Conte decidono sulla deroga al secondo mandato

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 27 giugno 2022) Da Verona a Catanzaro, da Parma ad Alessandria, da Piacenza a Monza: il centrosinistra esce vincitore dai ballottaggi delle elezioni amministrative. Lo schieramento guidato dal Pd, sostenuto da varie liste civiche e allargato in alcune città al Movimento Cinque Stelle, si è aggiudicato le sfide più importanti di questa tornata elettorale. La destra partiva in vantaggio governando in 20 comuni su 26, ma anche roccaforti storiche della Lega sono state espugnate «Una grande vittoria del Pd e del centrosinistra che rafforza il governo», esulta il segretario del Partito democratico Enrico. «Le ironie sulsi rivoltano contro chi le ha fatte. Si è visto che questa strategia paga, perché vinciamo e vinciamo bene in modo convincente». Il «», prosegue, si afferma contro la destra se ...