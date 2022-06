Le grandi decisioni del G7 | il menu vegano

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 27 giugno 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/06/G7-1.mp4 Ieri c’è stato il G7 e si è tenuto in Germania. Guardate, io vi parlo conssima serietà: le questioni fondamentali del G7 sono l’Ucraina, le migrazioni dal Sud, la crisi economica, l’inflazione? No, ve lo dico io: ieri porca miseria hanno deciso che al buffet del G7 si mangiasse solo. Avete capito? Solo. Idella terra col cavolo che possono mangiare la carne. Meno male che al G7 si mangia. Immaginate Ursula, Draghi, gli assistenti: vanno al buffet e mentre parlano di Ucraina chiedono: “Mi dà un hamburger?”, no; “Mi dà una bistecca?”, no; mi dà un po’ di pollo?”, no. Si devono mangiare la bistecca vegana. Mi dovete spiegare una cosa: a mangiare le barbabietole in Germania invece della carne, solo per ...