L’Arsenal conferma la terza firma estiva con l’arrivo di Matt Turner

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 27 giugno 2022) 2022-06-27 12:30:37 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news:ha annunciato il suo terzo acquisto estivo con il portiereche si è unito ufficialmente al club dopo gli arrivi di Marquinhos e Fabio Vieira all’inizio della finestra. Dal New Jersey al nord di Londra… Bentornato a casa,— Arsenale (@Arsenale) 27 giugno 2022 L’accordo diè in lavorazione da gennaio, con il portiere che si è distinto nella MLS e ha impressionato mentre era in porta per l’USMNT a giugno. Mikel Arteta ha spiegato che “è un portiere esperto che porterà alta qualità alla nostra squadra. Ha dimostrato con le sue prestazioni negli ultimi anni sia nella MLS che a livello internazionale con ...