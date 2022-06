Il dramma di un figlio non ancora uscito dal tunnel della droga

(Di lunedì 27 giugno 2022) Una madre disposta a tutto, pur di salvare ildal. In Ben is back – in onda stasera alle 21.25 su Rai 1 – Julia Roberts è la coraggiosa Holly Burns, messa a dura prova dalla dipendenza delBen, interpretato da Lucas Hedges. Uscita nel 2018, la pellicola è diretta da Peter Hedges, padre del protagonista e regista, tra gli altri, di About a boy. Julia Roberts, da Pretty Woman a oggi guarda le foto Leggi anche › Julia ...

Come ha raccontato in alcune interviste per descrivere l'amore tra madre e figlio, l'autore si è ... Leggi anche Ben Is back: recensione del film con Julia Roberts e Lucas Hedges Ben Is Back: chi è il ... L'attrice interpreta Holly, la madre di un giovane tossicodipendente. Il regista Peter Hedges dirige anche il figlio Lucas e racconta la storia di una famiglia problematica ...