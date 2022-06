I numeri del nuovo partito di Di Maio: la sondaggista Ghsileri svela tutte le cifre (Di lunedì 27 giugno 2022) Alessandra Ghisleri, sondaggista e direttrice di Euromedia Research, è tra gli ospiti della puntata del 27 giugno di Controcorrente, talk show serale di Rete4 condotto da Veronica Gentili, e analizza il bacino d'utenza del partito di Luigi Di Maio, Insieme per il futuro, secondo i sondaggi: “Di Maio guarda verso un bacino di utenza che al momento è quasi tutto fuoriuscito dal Movimento 5 Stelle. Ho visto tanti dati, noi prima di dare un dato definitivo aspettiamo di rilevarlo dopo 3-4-5 settimane, in modo tale da avere un dato che si confermi. Lui è tra il 2-3% per i nostri sondaggi, ma si tratta di numeri di un bacino d'utenza che lo guarda con attenzione. Non è un voto politico e non è ancora nell'intenzione di voto rilevabile. Ho letto che ci sono dati che danno il M5S tra il 6 e l'8%, a noi risulta ... Leggi su iltempo (Di lunedì 27 giugno 2022) Alessandra Ghisleri,e direttrice di Euromedia Research, è tra gli ospiti della puntata del 27 giugno di Controcorrente, talk show serale di Rete4 condotto da Veronica Gentili, e analizza il bacino d'utenza deldi Luigi Di, Insieme per il futuro, secondo i sondaggi: “Diguarda verso un bacino di utenza che al momento è quasi tutto fuoriuscito dal Movimento 5 Stelle. Ho visto tanti dati, noi prima di dare un dato definitivo aspettiamo di rilevarlo dopo 3-4-5 settimane, in modo tale da avere un dato che si confermi. Lui è tra il 2-3% per i nostri sondaggi, ma si tratta didi un bacino d'utenza che lo guarda con attenzione. Non è un voto politico e non è ancora nell'intenzione di voto rilevabile. Ho letto che ci sono dati che danno il M5S tra il 6 e l'8%, a noi risulta ...

