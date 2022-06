Giorgia Soleri in ospedale: sabato sera da incubo per la fidanzata di Damiano David (Di lunedì 27 giugno 2022) Giorgia Soleri finisce in ospedale Sono anni come sappiamo che Damiano David è fidanzato con Giorgia Soleri. A oggi il leader dei Maneskin e l’influencer sono una delle coppie più belle e amate del web, oltre che una delle più stabili. Tuttavia proprio per la Soleri le ultime non sono state ore piacevoli. Come in L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 27 giugno 2022)finisce inSono anni come sappiamo cheè fidanzato con. A oggi il leader dei Maneskin e l’influencer sono una delle coppie più belle e amate del web, oltre che una delle più stabili. Tuttavia proprio per lale ultime non sono state ore piacevoli. Come in L'articolo proviene da Novella 2000.

Pubblicità

FQMagazineit : Giorgia Soleri finisce in ospedale, su Instagram la foto di una flebo. Lei rassicura: “Sto già meglio, non preoccup… - __moonrise : RT @Linda08957695: Quanto ci ha fatto fessi Giorgia Soleri all'inizio facendoci credere che fosse riservata e poco interessata ad avere att… - filombria : RT @Linda08957695: Quanto ci ha fatto fessi Giorgia Soleri all'inizio facendoci credere che fosse riservata e poco interessata ad avere att… - KlaroWarrior : RT @MillaCarbo1: Fosse per me Giorgia Soleri a quest’ora sarebbe in un campo a raccogliere cotone. - Sofiquellaseria : Mi sono ritrovata a litigare con una bambina che mi dice che non posso dire a Giorgia Soleri che è bellissima. Se n… -