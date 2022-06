Giarrusso e De Luca fondano partito ' Sud chiama Nord'

(Di lunedì 27 giugno 2022) Palermo, 27 giu. (Adnkronos) - “Poche chiacchiere e molti fatti: il movimento politico Sudcoinvolgerà nuovamente i cittadini, oggi più che mai disamorati dal teatrino dei partiti vecchi e nuovi, per liberare insieme l'Italia, partendo dalla Sicilia”, così in un comunicato stampa Cateno Dee Dinoannunciano nome e simbolo del loropolitico, Sud, di cuisarà segretario nazionale e Decoordinatore, affiancati dalla ex-iena Ismaele La Vardera, candidato alle regionali e presidente del. “Sarà un movimento popolare ed al tempo stesso unche, ispirandosi ai principi autonomistici e federativi dei territori, vuole definire ed ...

