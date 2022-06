Fedez e Ambra ai ferri corti? Le parole del rapper non lasciano dubbi (Di lunedì 27 giugno 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Fedez e Ambra ai ferri corti? Dopo l’indiscrezione che da settimane riempie il gossip, sull’argomento torna il rapper: le sue parole non lasciano dubbi. Sembra davvero non ci sia spazio per i dubbi quando si parla del rapper e dell’attrice italiana che ormai da settimane sono al centro dell’attenzione per i presunti malumori che esistono Leggi su youmovies (Di lunedì 27 giugno 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ai? Dopo l’indiscrezione che da settimane riempie il gossip, sull’argomento torna il: le suenon. Sembra davvero non ci sia spazio per iquando si parla dele dell’attrice italiana che ormai da settimane sono al centro dell’attenzione per i presunti malumori che esistono

Pubblicità

QuotidianPost : Fedez e Ambra non si sopportano? La verità del rapper - UnaDonna_it : XFactor: Fedez e Ambra Angiolini si odiano? La story sui social che… Leggi di più: - zazoomblog : X Factor Fedez e Ambra Angiolini hanno litigato? In che rapporti sono? La risposta tramite Instagram chiarisce le c… - RegalinoV : Fedez e Ambra: il rapper racconta la verità sul loro rapporto - blogtivvu : Nessuna frizione tra Ambra Angiolini e Fedez: il rapper interviene in modo deciso -