F1, Mark Webber: “La Red Bull continuerà a dominare. Verstappen potrebbe festeggiare in anticipo” (Di lunedì 27 giugno 2022) Mark Webber è convinto che Red Bull continuerà a dominare in F1. L’ex portacolori della casa austriaca elogia il lavoro dell’olandese Max Verstappen e del messicano Sergio Perez, rispettivamente primo e secondo nel Mondiale dopo il round canadese di settimana scorsa. L’australiano ha rilasciato ai microfoni di ‘The Guardian’ dopo le prime battute di una stagione molto interessante. “La Red Bull continuerà a dominare. Ha una macchina che è forte con molto e poco carico aerodinamico. Sono riusciti a studiare una monoposto che è ‘gentile’ con le gomme”. Il 45enne ha continuato dicendo: “In Red Bull hanno attualmente una risposta per tutto e Max potrebbe festeggiare il titolo in ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 giugno 2022)è convinto che Redin F1. L’ex portacolori della casa austriaca elogia il lavoro dell’olandese Maxe del messicano Sergio Perez, rispettivamente primo e secondo nel Mondiale dopo il round canadese di settimana scorsa. L’australiano ha rilasciato ai microfoni di ‘The Guardian’ dopo le prime battute di una stagione molto interessante. “La Red. Ha una macchina che è forte con molto e poco carico aerodinamico. Sono riusciti a studiare una monoposto che è ‘gentile’ con le gomme”. Il 45enne ha continuato dicendo: “In Redhanno attualmente una risposta per tutto e Maxil titolo in ...

