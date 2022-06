Esiste solo Ronaldo il fenomeno | Bimbo in lacrime per colpa del padre: che crudeltà! – VIDEO (Di lunedì 27 giugno 2022) Uno scherzo crudele del padre fa scoppiare in lacrime un bambino che sognava di avere il taglio di capelli del suo idolo Cristiano Ronaldo. Ogni bambino appassionato di calcio sogna di imitare le gesta del proprio campione preferito ed il Bimbo vittima di questo crudele scherzo non era da meno. Il baby tifoso del Chelsea ha chiesto al padre un taglio di capelli alla “Ronaldo” ed ha mostrato al genitore la foto del calciatore con la maglia della Juventus. Quando ha visto la foto, l’uomo ha chiesto al figlio “Perciò vuoi un taglio di capelli alla Ronaldo?” e questo con aria sorridente ha fatto un cenno di consenso con il capo. Non c’era possibilità che l’uomo avesse compreso male il desiderio del figlio anche perché chiunque al giorno d’oggi sa chi è ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 27 giugno 2022) Uno scherzo crudele delfa scoppiare inun bambino che sognava di avere il taglio di capelli del suo idolo Cristiano. Ogni bambino appassionato di calcio sogna di imitare le gesta del proprio campione preferito ed ilvittima di questo crudele scherzo non era da meno. Il baby tifoso del Chelsea ha chiesto alun taglio di capelli alla “” ed ha mostrato al genitore la foto del calciatore con la maglia della Juventus. Quando ha visto la foto, l’uomo ha chiesto al figlio “Perciò vuoi un taglio di capelli alla?” e questo con aria sorridente ha fatto un cenno di consenso con il capo. Non c’era possibilità che l’uomo avesse compreso male il desiderio del figlio anche perché chiunque al giorno d’oggi sa chi è ...

