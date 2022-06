Donna over 35: così dev’essere chi lava i piatti alla locanda bergamasca (Di lunedì 27 giugno 2022) Pagazzano. “Siamo alla ricerca di una lavapiatti”. Si intitola così l’annuncio apparso sulla pagina Facebook della locanda Viola di Pagazzano. Che prosegue: “Offriremo contratto a chiamata, quindi se sei Donna, meglio dai 35 in su, fatti avanti! Abbiamo bisogno di TE! Chiama al ristorante o mandaci una mail!” L’annuncio è comparso il 23 giugno scorso e finora, in 5 giorni, ha avuto pubblicamente un solo commento, quello di una persona “interessata”. Poi qualche condivisione, nove per la precisione, e una dozzina di “mi piace”, con una faccina arrabbiata. Forse sarà arrabbiata per l’evidente discriminazione: Donna. Sì, per lavare i piatti al ristorante della provincia di Bergamo bisogna essere donne, magari over ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 27 giugno 2022) Pagazzano. “Siamoricerca di una”. Si intitolal’annuncio apparso sulla pagina Facebook dellaViola di Pagazzano. Che prosegue: “Offriremo contratto a chiamata, quindi se sei, meglio dai 35 in su, fatti avanti! Abbiamo bisogno di TE! Chiama al ristorante o mandaci una mail!” L’annuncio è comparso il 23 giugno scorso e finora, in 5 giorni, ha avuto pubblicamente un solo commento, quello di una persona “interessata”. Poi qualche condivisione, nove per la precisione, e una dozzina di “mi piace”, con una faccina arrabbiata. Forse sarà arrabbiata per l’evidente discriminazione:. Sì, perre ial ristorante della provincia di Bergamo bisogna essere donne, magari...

Pubblicità

con_la_J : @elio_vito Servono incentivi e detassazione per cbi assume donne over 35 e proporzionale all età della donna. Quest… - kitemmuortWlove : @liottagio Inter donna quindi lei mi dice che sarebbe etero, io continuo a sostenere che al Paolino piaccia la barra filettata over the top - ShelbyMaury : Domanda :' La Hunziker , la sua patata non riesce a farla riposare per una settimana di seguito ' ? Via uno avanti… - franzigroup : Cosa desideri domandarci?! I nostri prodotti li trovi su - franzigroup : Cosa desideri domandarci?! I nostri prodotti li trovi su -